Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на повідомлення начальника Черкаської обласної військової адміністрації Ігоря Табурця.

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На Черкащині є пошкодження внаслідок атаки

Уночі ворог знову атакував нашу Черкащину. По повітряних цілях працювали засоби ППО. Результати уточнюємо,

– йдеться у повідомленні глави ОВА.

За його словами, через падіння уламків ударних БпЛА типу "Шахед" є руйнування. Зокрема, згідно з оприлюдненою інформацією, на Золотоніщині пошкоджено житлову інфраструктуру. Однак, на щастя, обійшлося без постраждалих.

На місці працюють усі профільні служби. Ігор Табурець пообіцяв розкрити усі деталі щодо нічної атаки ворога на область згодом.

Подробиці нічної атаки в інших областях

У ніч на 1 листопада під час сигналу повітряної тривоги на території Хмельницької області сили ППО знищили 6 ворожих БпЛА. Голова ОВА зазначив, що місце падіння уламків ще встановлюється.

Крім того, цієї ночі під атакою російських "Шахедів" опинилася також Київщина. Згодом начальник Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив, що постраждалих унаслідок атаки ворога немає.