Враг ударил по единственному гипермаркету, который работает в Херсоне: есть погибшие и раненые

Россияне обстреляли единственный рабочий гипермаркет Херсона. Поскольку в этот момент он работал, в результате террористической атаки оккупантов много погибших и раненых.

Около 11 дня 3 мая Россия нанесла удар по единственному гипермаркету, который работает сейчас в Херсоне. В очередной раз страна-террорист атаковала несокрушимых украинцев.

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Сообщают о погибших и раненых

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что Россия обстреляла гипермаркет в рабочие часы, в этот момент там находились люди. По состоянию на 11:14 известно о 3 погибших и 5 раненых – это работники и посетители заведения. Однако количество жертв еще может возрасти.

Все оперативные службы находятся на месте. Оказывают помощь людям. С российскими убийцами нельзя договариваться. Их нужно привлечь к ответственности. Или уничтожить,

– сказал Клименко.

В ГСЧС сообщили, что на месте происшествия работают 15 спасателей и 3 единицы техники.

Последствия обстрела Херсона: фото

По предварительным данным Офиса Генпрокурора, россияне совершили артобстрел, в больницу госпитализировали 4 раненых. В настоящее время прокуроры совместно со следователями фиксируют факты преступления.

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовным производствам по факту нарушения законов и обычаев войны (часть 1, 2 статьи 438 УК Украины).

Россияне неустанно стреляют по Херсонской области

Обстрел гипермаркета не единственная атака по области 3 мая. Утром российская армия ударила по Токаревке Дарьевской общины, именно по жилым домам. 47-летний мужчина погиб во дворе собственного дома.

Также в течение суток под вражеским огнем оккупантов оказались Бериславская, Нововоронцовская, Миловская, Новоалександровская и Тягинская территориальные общины. В результате вражеских обстрелов повреждены транспортное средство, жилые дома и хозяйственные постройки жителей, линии электропередач и газопровод. Один человек получил ранения.

За прошедшие сутки, 2 мая, россияне обстреляли Херсонскую область 106 раз, выпустив 485 снарядов из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА. Город Херсон оккупанты атаковали 9 раз. В этот день россияне унесли жизни 4 мирных людей. Еще 7 получили ранения, среди них один ребенок.

В Херсонской области вводят длительный комендантский час на 58 часов – с 20:00 5 мая по 6:00 8 мая. Находиться на улицах города в этот период будет запрещено, Херсон будет закрыт на въезд и выезд. Людей призывают решить свои дела заблаговременно и сделать необходимые запасы продуктов и медикаментов.