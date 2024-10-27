В Харькове прогремело по меньшей мере три взрыва в течение нескольких минут. Мэр города Игорь Терехов рассказал Суспильному о последствиях обстрелов.

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Какие последствия обстрела Харькова 27 октября

В результате обстрела Россией в Салтовском районе Харькова были повреждены 14 домов, а в Шевченковском – 12. Там выбиты окна и повреждены крыши, поэтому люди не могут находиться внутри. Один из домов вообще будет невозможно отстроить.

Как сообщил Олег Синегубов в 22:14, количество пострадавших в Харькове возросло до четырех.

После серии взрывов в Харькове стало известно о четырех ударах по городу в трех районах – Шевченковском, Киевском и Салтовском. В Шевченковском и Салтовском районах повреждены частные дома, пострадали люди.

Представитель областной прокуратуры Дмитрий Чубенко сказал, что, предварительно, били из Белгородской области.

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