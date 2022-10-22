На Кировоградщине "прилеты" были в Кропивницком и Голованевском районах. Глава ОВА Андрей Райкович предупредил, что возможны перебои с поставкой электроэнергии.

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В Кропивницком просят экономить свет

Чиновник призвал предприятия, особенно крупные торговые объекты, а также всех жителей области существенно сократить потребление электроэнергии.

Он добавил, что в области уже есть отключения. Следует отнестись к этому с пониманием.

Из-за обстрела Кировоградщины пропал свет на соседней Черкасщине. Глава ОВА Игорь Табурец сообщил, что без электричества остались Уманский и часть Звенигородского районов. Специалисты работают над восстановлением, однако власти также попросили тотально экономить электроэнергию.

Удар по Одесской области

Глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что враг нанес 2 ракетных удара по объекту энергетической инфраструктуры. В нескольких населенных пунктах Одесского района нет света.

Коммунальщики и ГСЧС уже ликвидируют последствия ударов. Марченко заверил, что Укрэнерго и ДТЭК делают все, чтобы как можно быстрее восстановить работу электросетей.

В Одесской райгосадминистрации сообщили, что в результате ракетных ударов есть трое раненых.

Обстрелы других городов

Утром 22 октября оккупанты обстреляли Волынскую область. Попали по объектам инфраструктуры в Луцке и Ковеле. В областном центре повредили частный дом, поэтому есть пострадавший.

"Прилеты" были в Ровно. Предварительно, без жертв. Впрочем, жителей прилегающих территорий эвакуировали в безопасные места.

Сообщили о попадании в Хмельницком. К слову, во всех трех регионах – перебои со светом и водой.

Во Львовской и Черновицкой области сработала ПВО. Кроме того, силы ПВО сбили 5 ракет, которые летели на Киев.

В целом воздушная тревога по всей Украине длилась 4 часа.

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