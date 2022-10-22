На Кіровоградщині "прильоти" були у Кропивницькому та Голованівському районах. Глава ОВА Андрій Райкович попередив, що можливі перебої з постачанням електроенергії.

Важливо Під ударом – критична інфраструктура: перші подробиці про прильоти у Луцьку та Рівному

У Кропивницькому просять економити світло

Чиновник закликав підприємства, особливо, великі торговельні об’єкти, а також усіх жителів області суттєво скоротити споживання електроенергії.

Він додав, що в області вже є відключення. Слід віднестись до цього з розумінням.

Через обстріл Кіровоградщини зникло світло на сусідній Черкащині. Глава ОВА Ігор Табурець повідомив, що без електрики залишились Уманський і частина Звенигородського районів. Спеціалісти працюють над відновленням, однак влада також попросила тотально економити електроенергію.

Удар по Одещині

Глава Одеської ОВА Максим Марченко повідомив, що ворог завдав 2 ракетних удари по об’єкту енергетичної інфраструктури. У декількох населених пунктах Одеського району немає світла.

Комунальники та ДСНС вже ліквідовують наслідки ударів. Марченко запевнив, що Укренерго та ДТЕК роблять усе, аби якнайшвидше відновити роботу електромереж.

В Одеській райдержадміністрації повідомили, що в результаті ракетних ударів є троє поранених.

Обстріли інших міст

Вранці 22 жовтня окупанти обстріляли Волинську область. Влучили по об'єктах інфраструктури у Луцьку та Ковелі. В обласному центрі пошкодили приватний будинок, тому є постраждалий.

"Прильоти" були у Рівному. Попередньо, без жертв. Втім, жителів прилеглих територій евакуювали в безпечні місця.

Повідомили про влучання у Хмельницькому. До слова, в усіх трьох регіонах – перебої зі світлом та водою.

У Львівській та Чернівецькій області спрацювала ППО. Крім того, сили ППО збили 5 ракет, які летіли на Київ.

Загалом повітряна тривога по всій Україні тривала 4 години.

Детальніше – новий масований обстріл України: відео