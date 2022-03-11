Враг удерживает в окружении Сумы и продолжает частично блокировать Харьков
Источник:Генеральный штаб ВСУ
На Слобожанском направлении противник удерживает в окружении город Сумы.
По сообщению Генштаба ВСУ, кроме этого, российские оккупанты частично осуществляют блокирование Харькова с севера и проводят перегруппировку войск.
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Что касается других направлений, то на Донецком и Таврическом оккупанты не оставляют попытки захватить города Мариуполь и Северодонецк. Однако успеха они не достигают.
"Планы по установлению контроля над Николаевом, продвижение в направлениях на Запорожье и Кривой Рог врагом не реализовано. Из-за значительных потерь захватчики вынуждены перейти к обороне и пытаются осуществить всестороннее обеспечение", – сообщил Генштаб.
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