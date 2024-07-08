Около 10 утра враг нанес комбинированный ракетный удар по Украине с использованием ракет воздушного, морского и наземного базирования.
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Сколько ракет сбили сегодня
Как сообщил командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук, всего, по предварительным данным, российские захватчики выпустили 38 ракет разных типов:
- 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
- 4 баллистические ракеты "Искандер-М";
- 1 крылатую ракету 3М22 "Циркон";
- 13 крылатых ракет Х-101;
- 14 крылатых ракет "Калибр";
- 2 крылатые ракеты Х-22;
- 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.
Нашим защитникам неба удалось уничтожить 30 вражеских ракет, которые враг запустил по гражданскому населению. В частности:
- 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
- 3 баллистические ракеты "Искандер-М";
- 11 крылатых ракет Х-101;
- 12 крылатых ракет "Калибр";
- 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.
Воздушные силы сбили 30 ракет / Фото Воздушных сил ВСУ
Очередная террористическая атака по мирным городам. Украина в трауре. Соболезнования семьям погибших и пострадавшим. Мир должен жестко отреагировать на это преступление. И дискуссий о том можно ли наносить удары по военным объектам на территории России вообще не должно быть. Отомстим за каждого украинца,
– добавил Олещук.