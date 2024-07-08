Близько 10-ї ранку ворог завдав комбінованого ракетного удару по Україні із використанням ракет повітряного, морського та наземного базування.

Дивіться також Страшні руйнування, понад пів сотні поранених та багато загиблих: що відомо про атаку 8 липня

Скільки ракет збили сьогодні

Як повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук, всього, за попередніми даними, російські загарбники випустили 38 ракет різних типів:

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";

4 балістичні ракети "Іскандер-М";

1 крилату ракету 3М22 "Циркон";

13 крилатих ракет Х-101;

14 крилатих ракет "Калібр";

2 крилаті ракети Х-22;

3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

Нашим оборонцям неба вдалося знищити 30 ворожих ракет, які ворог запустив по цивільному населенню. Зокрема:

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";

3 балістичні ракети "Іскандер-М";

11 крилатих ракет Х-101;

12 крилатих ракет "Калібр";

3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

Повітряні сили збили 30 ракет / Фото Повітряних сил ЗСУ

Чергова терористична атака по мирних містах. Україна в жалобі. Співчуття родинам загиблих та постраждалим. Світ має жорстко відреагувати на цей злочин. І дискусій про те чи можна завдавати ударів по військових об’єктах на території Росії взагалі не повинно бути. Помстимося за кожного українця,

– додав Олещук.

Росія завдала комбінованого удару по Україні: дивіться відео Повітряних сил