В результате боевой работы удалось уничтожить 43 воздушных целей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Оккупанты атаковали дронами 19 января

В ночь на 19 января противник атаковал 61-м ударным БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям. В частности, враг атаковал с направлений – Миллерово, Брянск и Орел, что в России.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 43-х ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Днепропетровской и Николаевской областях,

– говорится в сообщении.

В Воздушных силах указали, что 15 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны (без негативных последствий). По состоянию на 09:13 один БПЛА находится в воздухе, боевая работа продолжается.



Сбито 43 ударных БПЛА / Инфографика Воздушных сил