В результаті бойової роботи вдалося знищити 43 повітряних цілей. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Дивіться також На Київщині працюють сили ППО

Окупанти атакували дронами 19 січня

У ніч проти 19 січня противник атакував 61-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків. Зокрема, ворог атакував з напрямків – Міллерово, Брянськ та Орел, що в Росії.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 43-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Дніпропетровській та Миколаївській областях,

– ідеться в повідомленні.

В Повітряних силах вказали, що 15 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків). Станом на 09:13 один БпЛА перебуває в повітрі, бойова робота триває.



Збито 43 ударних БпЛА / Інфографіка Повітряних сил