В результате боевой работы удалось уничтожить 70 воздушных целей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Сколько вражеских целей уничтожено

В ночь на 9 февраля вражеские силы атаковали 151-м ударным БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям:

Курск,

Орел,

Миллерово,

Брянск,

Приморско-Ахтарск.

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 70-ти ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской, Ровенской, Волынской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях,

– говорится в сообщении.

В воздушных силах указали, что 74 вражеских беспилотника-имитатора – локально потеряны (без негативных последствий). По состоянию на 9 часов утра еще 2 беспилотника находятся в воздухе, боевая работа продолжается.

Известно, что в результате вражеской атаки пострадало несколько регионов, в частности Киевщина, Сумщина, Днепропетровщина, Харьковщина, Житомирщина и Волынь.