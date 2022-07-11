Об этом сообщило Оперативное командование "Юг". К счастью, разрушений и жертв нет.

Важно В ближайшие дни беларусь может атаковать Украину ракетами, обсуждают цели, – "Белорусский Гаюн"

Это уже вторая атака за день

российские оккупанты уже второй раз за день атаковали Одесскую область. Предыдущие два удара захватчики нанесли днем. Тогда семь российских ракет повредили производственную и критическую инфраструктуру региона на прибрежной полосе.

Также в одном из прибрежных сел ракета попала в частный одноэтажный дом. Взрывная волна повредила дома, автомобили и деревья рядом, однако, к счастью, без жертв.

В 19:02 в Одесской области снова прогремели взрывы, а уже через минуту в регионе объявили воздушную тревогу.

Ситуация на Юге обостряется

На Юге нашего государства оккупанты все чаще обстреливают украинские населенные пункты и пытаются сделать все возможное, чтобы удержаться на занятых позициях и избежать неизбежного контрнаступления Вооруженных Сил.

Больше всего от российских обстрелов на Юге страдают Одесчина и Николаевщина. Также с временно оккупированной Херсонщины захватчики обстреливают Днепропетровщину.

10 июля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ деоккупировать Юг. Для этого Украина собирает миллионные боевые силы. Следует отметить, что на Юге Украины под оккупацией находятся часть Запорожской области, почти вся Херсонщина и часть Николаевщины. Также оккупирован был один населенный пункт Одесчины – поселок Белое на острове Змеиный, однако после выбивания оккупантов остров вернулся под контроль Украины.

В то же время Владимир Зеленский, комментируя заявление Резникова, подчеркнул, что задачей наших военных является деоккупация всех территорий.

Обратите внимание – Марченко о предыдущих атаках на Одесчину 11 июля: смотрите видео