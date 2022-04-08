Об этом сообщили в сводке Донецкой военной администрации 8 апреля.

Внимание В Херсонской области ночью раздавались взрывы: ситуация в области становится все критичнее

Российские войска обостряют ситуацию, поджимая в районах Угледара, Марьинки, Авдеевки, Бахмута, Торецка и Очеретино,

– говорится в сообщении.

В результате удара с вертолета по Угледару и Славянску (ракетой ХА55), было повреждено более 10 домов.

Мариуполь – без изменений

В военной администрации сообщили, что в результате обстрелов трое раненых гражданских.

Мариуполь – без изменений. Блокада, гуманитарная катастрофа, зачистки, уличные позиционные бои. Защитники города сражаются, оттягивая на себя значительные силы противника,

– отметили военные.

Известно также, что враг препятствовал эвакуации мирных жителей Донецкой области – три эвакуационных поезда были заблокированы до полуночи.

Сейчас поезда движутся по маршруту во Львов и Хмельницкий.

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