Про це повідомили у зведенні Донецької військової адміністрації 8 квітня.

Увага На Херсонщині вночі лунали вибухи: ситуація в області стає все критичнішою

Російські війська загострюють ситуацію, підтискаючи в районах Вугледару, Мар'їнки, Авдіївки, Бахмуту, Торецька та Очеретиного,

– йдеться у повідомленні.

Внаслідок удару з гелікоптера по Вугледару та Слов'янську (ракетою ХА55), було пошкоджено понад 10 будинків.

Маріуполь – без змін

У військовій адміністрації повідомили, що в результаті обстрілів — троє поранених цивільних.

Маріуполь — без змін. Блокада, гуманітарна катастрофа, зачистки, вуличні позиційні бої. Захисники міста борються, відтягуючи на себе значні сили противника,

– зазначили військові.

Відомо також, що ворог перешкоджав евакуації мирних жителів Донеччини – три евакуаційні потяги були заблоковані до півночі.

Наразі потяги рухаються за маршрутом до Львова і Хмельницького.

Вас це може зацікавити – Бій за Донбас визначає долю Путіна, Росії і України, – Цимбалюк: дивіться відео