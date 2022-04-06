Враг с воздуха атаковал Днепропетровскую область: разрушена нефтебаза

Российские оккупанты вновь атаковали Днепропетровскую область. В результате вражеского обстрела была разрушена нефтебаза.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. Он подчеркнул, что ночь была тревожная и сложная.

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Резниченко отметил, что враг атаковал Днепропетровскую область с воздуха и попал в нефтебазу и один из заводов. Как следствие – нефтебаза с горючим уничтожена, а на заводе спасатели до сих пор укрощают пламя. По его словам, там вспыхнул сильный пожар, горит топливо.

Количество пострадавших выясняем. Как только будет информация – сообщу. Рашисти нас не сломают,

– подчеркнул Резниченко.

Советник министра МВД Вадим Денисенко отметил, что за прошедшие сутки в Украине неоднократно объявляли воздушную тревогу.

"Нам поступает информация, что в ряде регионов были сбиты российские ракеты. Мы видели, что из Днепропетровской области поступают видео и много фото о попадании и большом пожаре", – сказал Денисенко.

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