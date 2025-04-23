20 апреля хоть и было относительно спокойным и фиксировалось меньше атак, только что "перемирие" закончилось, враг сразу нанес ракетные удары и в разы увеличил количество обстрелов. Больше 24 Каналу рассказал спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

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Что делали россияне во время "перемирия"

Как отметил Волошин, россияне не прекращали ни обстрелов, ни штурмовых действий во время "перемирия" на Пасху – хотя их интенсивность существенно снизилась.

Для примера: обычно Силы обороны Юга на своем направлении фиксируют примерно 300 – 350 артиллерийских обстрелов в сутки, однако 20 апреля их было около 50.

Подавляющее большинство из них были провокационного характера, чем имели целью нанести поражение,

– подчеркнул Волошин.

Зафиксированы были и удары дронами-камикадзе FPV, а также единичные попытки штурмовых действий со стороны противника.

Как только же "перемирие" закончилось, уже утром враг нанес ракетные удары. То есть все заявления о прекращении огня оказались лишь пропагандистскими словами.

За эти относительно спокойные сутки россияне эффективно использовали время:

провели перегруппировку сил и средств;

эвакуировали раненых и погибших;

укрепляли оборонительные и инженерные сооружения;

налаживали логистику;

перебрасывали на передовую личный состав, технику, вооружение и боеприпасы.

Фактически, противник готовился к возобновлению боевых действий, в частности – штурмовых операций на наших направлениях,

– подчеркнул Владислав Волошин.

Подтверждением этого стали события следующих суток: враг совершил более 400 артиллерийских обстрелов, что на 25% больше обычного уровня, и нанес более 600 ударов дронами-камикадзе – опять же, больше, чем обычно.

Кроме этого, он активизировал штурмовые действия на тех направлениях, где и ожидали украинские военные. То есть "пасхальное перемирие" на самом деле было паузой для усиления российских сил перед новым этапом наступления.

В 66 бригаде рассказали, что условное затишье на Пасху россияне использовали для того, чтобы забрать старые средства и попробовать навести новые понтоны через реку Жеребец на Лиманском направлении.