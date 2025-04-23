20 квітня хоч і було відносно спокійним й фіксувалося менше атак, щойно "перемир'я" закінчилося, ворог одразу завдав ракетних ударів та в рази збільшив кількість обстрілів. Більше 24 Каналу розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.
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Що робили росіяни під час "перемир'я"
Як зазначив Волошин, росіяни не припиняли ні обстрілів, ні штурмових дій під час "перемир'я" на Великдень – хоча їхня інтенсивність суттєво знизилась.
Для прикладу: зазвичай Сили оборони Півдня на своєму напрямку фіксують приблизно 300 – 350 артилерійських обстрілів на добу, проте 20 квітня їх було близько 50.
Переважна більшість із них були провокативного характеру, ніж мали на меті завдати ураження,
– наголосив Волошин.
Зафіксовані були й удари дронами-камікадзе FPV, а також поодинокі спроби штурмових дій з боку противника.
Щойно ж "перемир'я" закінчилося, вже зранку ворог завдав ракетних ударів. Тобто всі заяви про припинення вогню виявилися лише пропагандистськими словами.
За цю відносно спокійну добу росіяни ефективно використали час:
- провели перегрупування сил і засобів;
- евакуювали поранених і загиблих;
- укріплювали оборонні та інженерні споруди;
- налагоджували логістику;
- перекидали на передову особовий склад, техніку, озброєння та боєприпаси.
Фактично, противник готувався до відновлення бойових дій, зокрема – штурмових операцій на наших напрямках,
– підкреслив Владислав Волошин.
Підтвердженням цього стали події наступної доби: ворог здійснив понад 400 артилерійських обстрілів, що на 25% більше від звичного рівня, та завдав понад 600 ударів дронами-камікадзе – знову ж таки, більше, ніж зазвичай.
Окрім цього, він активізував штурмові дії на тих напрямках, де й очікували українські військові. Тобто "великоднє перемир'я" насправді було паузою для посилення російських сил перед новим етапом наступу.
У 66 бригаді розповіли, що умовне затишшя на Великдень росіяни використали для того, щоб забрати старі засоби й спробувати навести нові понтони через річку Жеребець на Лиманському напрямку.