В частности, Россия атаковала 18 ударными БпЛА. В Воздушных силах рассказали, сколько вражеских целей удалось обезвредить.

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Какое количество вражеских целей удалось уничтожить во время ночной атаки врага

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук сообщил, что в ночь на 30 августа Россия нанесла удар баллистической ракетой "Искандер-М" из Крыма. Также враг атаковал 18-ю ударными БпЛА типа Shahed-131/136 из районов Приморско-Ахтарска и Курска, что в России.

Олещук добавил, что привлекалась авиация, зенитные ракетные войска, РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбито 12 ударных БпЛА Shahed-131/136, четыре – локально потеряны (упали самостоятельно),

– говорится в сообщении.

Кроме этого, Олещук сообщил, что противовоздушная оборона работала в Винницкой, Николаевской, Днепропетровской, Херсонской и Сумской областях.

12 Шахедов сбили в ночь на 30 августа / Инфографика Воздушных сил