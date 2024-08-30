Зокрема, Росія атакувала 18 ударними БпЛА. У Повітряних силах розповіли, скільки ворожих цілей вдалося знешкодити.

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Яку кількість ворожих цілей вдалося знищити під час нічної атаки ворога

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що в ніч на 30 серпня Росія завдала удару балістичною ракетою "Іскандер-М" із Криму. Також ворог атакував 18-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із районів Приморсько-Ахтарська та Курська, що в Росії.

Олещук додав, що залучалась авіація, зенітні ракетні війська, РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 12 ударних БпЛА Shahed-131/136, чотири – локаційно втрачені (упали самостійно),

– ідеться в повідомленні.

Крім цього, Олещук повідомив, що протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, Миколаївській, Дніпропетровській, Херсонській та Сумській областях.