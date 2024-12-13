Утром 133 декабря Россия осуществила пуски аэробаллистических ракет типа "Кинжал". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Россия запустила "Кинжал"

Воздушные силы сначала проинформировали о Кинжале курсом на Житомир. Впоследствии появились сообщения об угрозе для других областей. В частности, на Западе.

Известно о "Кинжале" на Ивано-Франковщине, который продолжает движение на Закарпатье. Мониторинговые каналы пишут, что в воздухе зафиксировано 3 истребителя – перехватчики МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка".

Возможны повторные пуски. На Прикарпатье прогремели взрывы после очередных пусков ракет. Руководительница области Светлана Онищук сообщила, что враг продолжает атаковать область.

Во время воздушной тревоги нужно спуститься в укрытие или хотя бы воспользуйся правилом двух стен. Обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью.

Россия массированно атакует Украину. В частности, были пуски из стратегической авиации и "Калибры".