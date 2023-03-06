Однако все воздушные цели были уничтожены. Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

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По словам главы КГВА, оккупанты запустили в направлении Киева БПЛА. Предварительно, это были баражирующие боеприпасы "Шахиды".

Силами нашей ПВО все воздушные цели были уничтожены. Попаданий в объекты инфраструктуры не зафиксировано. Предварительно, без жертв и разрушений гражданской инфраструктуры,

– рассказал Попко.

К счастью, враг в очередной раз не добился своих целей. Однако расслабляться еще нельзя.

"Помогайте ВСУ, берегите себя – вместе приближаем мир в Украине после нашей победы!" – подчеркнул начальник КГВА.

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