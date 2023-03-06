Однако все воздушные цели были уничтожены. Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.
Важно Россияне ночью запустили по Украине 15 дронов: сколько сбили Воздушные силы
Детали ночной атаки Киева
По словам главы КГВА, оккупанты запустили в направлении Киева БПЛА. Предварительно, это были баражирующие боеприпасы "Шахиды".
Силами нашей ПВО все воздушные цели были уничтожены. Попаданий в объекты инфраструктуры не зафиксировано. Предварительно, без жертв и разрушений гражданской инфраструктуры,
– рассказал Попко.
К счастью, враг в очередной раз не добился своих целей. Однако расслабляться еще нельзя.
"Помогайте ВСУ, берегите себя – вместе приближаем мир в Украине после нашей победы!" – подчеркнул начальник КГВА.
Атака Украины вражескими дронами: все, что известно
Ночью 6 марта наши силы ПВО сбили 13 беспилотников.
В общей сложности Россия запустила по Украине 15 "Шахидов" с северного направления. Атаковали центральные и восточные области.
Также ночью враг атаковал Днепропетровщину 4 беспилотниками. Наши военные из Южного командования "Восход" их уничтожили.
В Киевской ОВА сообщали, что в области работала ПВО. Тогда же говорили, что в небе была обнаружена воздушная цель.
Юрий Игнат рассказал, что есть список населенных пунктов, где наши военные уничтожили дроны-камикадзе, однако его не озвучивают подробно.
По данным Воздушных сил ВСУ, дроны-камикадзе запустили с северного направления, то есть из Брянской области России, а также били по центральным, восточным областям Украины.