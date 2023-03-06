Однак усі повітряні цілі були знищені. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
Важливо Росіяни вночі запустили по Україні 15 дронів: скільки збили Повітряні сили
Деталі нічної атаки Києва
За словами очільника КМВА, окупанти запустили у напрямку Києва БПЛА. Попередньо, це були баражуючі боєприпаси "Шахіди".
Силами нашої ППО усі повітряні цілі були знищені. Влучань в об’єкти інфраструктури не зафіксовано. Попередньо, без жертв та руйнувань цивільної інфраструктури,
– розповів Попко.
На щастя, ворог вкотре не добився своїх цілей. Однак розслаблятися ще не можна.
"Допомагайте ЗСУ, бережіть себе – разом наближаємо мир в Україні після нашої перемоги!" – наголосив начальник КМВА.
Атака України ворожими дронами: все, що відомо
Вночі 6 березня наші сили ППО збили 13 безпілотників.
Загалом Росія запустила по Україні 15 "Шахідів" з північного напрямку. Атакували центральні та східні області.
Також вночi ворог атакував Дніпропетровщину 4 безпілотниками. Наші військовi з Пiвденного командування "Схiд" їх знищили.
У Київській ОВА повідомляли, що в області працювала ППО. Тоді ж казали, що у небі виявили повітряну ціль.
Юрій Ігнат розповів, що є перелік населених пунктів, де наші військові знищили дрони-камікадзе, однак його не озвучують детально.
За даними Повітряних сил ЗСУ, дрони-камікадзе запустили з північного напрямку, тобто з Брянської області Росії, а також били по центральних, східних областях України.