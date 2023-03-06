Однак усі повітряні цілі були знищені. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

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За словами очільника КМВА, окупанти запустили у напрямку Києва БПЛА. Попередньо, це були баражуючі боєприпаси "Шахіди".

Силами нашої ППО усі повітряні цілі були знищені. Влучань в об’єкти інфраструктури не зафіксовано. Попередньо, без жертв та руйнувань цивільної інфраструктури,

– розповів Попко.

На щастя, ворог вкотре не добився своїх цілей. Однак розслаблятися ще не можна.

"Допомагайте ЗСУ, бережіть себе – разом наближаємо мир в Україні після нашої перемоги!" – наголосив начальник КМВА.

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