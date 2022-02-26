Ракету направили в сторону Киевского водохранилища. Она расположена к северу от Киева.

Обратите внимание ВСУ во время длительных боев этой ночью отбили Киевскую ГЭС

Если дамбу разрушат, наводнение приведет к катастрофическим жертвам и убыткам – в частности, затоплением жилых районов Киева и пригородов,

– говорится в сообщении.

Разрушение дамбы также может привести к:

разрушению Каневской, Кременчугской и других греблей каскада;

даже аварии на Запорожской АЭС.