Ракету направили в сторону Киевского водохранилища. Она расположена к северу от Киева.
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Если дамбу разрушат, наводнение приведет к катастрофическим жертвам и убыткам – в частности, затоплением жилых районов Киева и пригородов,
– говорится в сообщении.
Разрушение дамбы также может привести к:
- разрушению Каневской, Кременчугской и других греблей каскада;
- даже аварии на Запорожской АЭС.
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