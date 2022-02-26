Ракету направили в сторону Киевского водохранилища. Она расположена к северу от Киева.

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Если дамбу разрушат, наводнение приведет к катастрофическим жертвам и убыткам – в частности, затоплением жилых районов Киева и пригородов,
– говорится в сообщении.

Разрушение дамбы также может привести к:

  • разрушению Каневской, Кременчугской и других греблей каскада;
  • даже аварии на Запорожской АЭС.

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