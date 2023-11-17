Вечером 17 ноября в ряде областей была объявлена воздушная тревога. В Днепропетровской области раздавались взрывы.
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СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
В Украине могут сделать маркировку тревог по уровню опасности
В последние дни тревоги, объявляемые из-за взлета МиГ-31, длятся по несколько часов, что замедляет украинскую экономику. Поэтому Владимир Зеленский поручил решить проблему Минобороны, Генштабу и Кабмину.
Ранее Представитель Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что решение относительно того, отменять ли воздушную тревогу на время длительных полетов МиГ-31К, может принять исключительно высшее руководство государства. Однако продолжаются разговоры о градации и маркировке тревог по степени опасности: оранжевый, желтый и красный.
Он также напомнил, что сейчас о воздушных угрозах оперативно сообщает телеграм-канал Воздушных сил.