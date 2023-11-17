Об этом 24 Каналу сказал лейтенант батальона "Свобода" Национальной гвардии Украины Владимир Назаренко. Он призвал не недооценивать врага.
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Не надо уменьшать героизм украинских бойцов
Вся доктрина агрессора строилась на массовости. Россия считала, что у нее неограниченный человеческий ресурс рабов, приучавшихся к тому, что каждый должен воевать за имперские амбиции. Концепция артиллерии Советского Союза, в том числе и раньше Украины, имела схожую тактику.
Накрытие квадратами, массовость и безумный расход боеприпасов по нынешним меркам. Вся тактика построена на том, чтобы накрывать неточно,
– сказал Назаренко.
Военных учили квадратный километр делить на 9 частей. Для того чтобы передать цель, достаточно передать квадрат. Туда соответственно открывался огонь батареи, в которую входит 3 – 6 орудий.
Сейчас армия России продолжает использовать такую тактику, несмотря на то, что украинские Силы обороны обладают мощными средствами контрбатарейной борьбы. Аэроразведка обнаруживает вражеские средства, а затем по ним открывается контрбатарейный огонь,
– отметил лейтенант батальона "Свобода" Национальной гвардии Украины.
Значительная часть нынешней войны – это артиллерийская и контрбатарейная дуэли. Несмотря на это, не нужно уменьшать героизм украинских бойцов. Это война технологий, разведки, коммуникации, взаимодействия.
"Противник, к сожалению, использует ударные беспилотники и FPV-дроны. Нам нужно быть на шаг впереди, ведь у врага гораздо больше стволов. Даже если они неточные и не качественные. Все это несет угрозу", – добавил Назаренко.
По какому принципу работает российская артиллерия: смотрите видео
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