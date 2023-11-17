Про це 24 Каналу сказав лейтенант батальйону "Свобода" Національної гвардії України Володимир Назаренко. Він закликав не недооцінювати ворога.
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Не треба применшувати героїзм українських бійців
Вся доктрина агресора будувалася на масовості. Росія вважала, що в неї необмежений людський ресурс рабів, яких привчали до того, що кожен має воювати за імперські амбіції. Концепція артилерії Радянського Союзу, зокрема й раніше України, мала схожу тактику.
Накриття квадратами, масовість й шалена витрата боєприпасів по теперішнім міркам. Вся тактика побудована на тому, щоб накривати неточно,
– мовив Назаренко.
Військових вчили квадратний кілометр ділити на 9 частин. Для того, щоб передати ціль достатньо передати квадрат. Туди відповідно відкривався вогонь батареї, до якої входить 3 – 6 гармат.
Зараз армія Росії продовжує використовувати таку тактику, попри те, що українські Сили оборони мають потужні засоби контрбатарейної боротьби. Аеророзвідка виявляє ворожі засоби, а потім по них відкривається контрбатарейний вогонь,
– зазначив лейтенант батальйону "Свобода" Національної гвардії України.
Значна частина теперішньої війни – це артилерійська та контрбатарейна дуелі. Попри це, не треба применшувати героїзм українських бійців. Це війна технологій, розвідки, комунікації, взаємодії.
"Противник, на жаль, використовує ударні безпілотники та FPV-дрони. Нам треба бути на крок попереду, адже у ворога набагато більше стволів. Навіть якщо вони неточні й не якісні. Все це несе загрозу", – додав Назаренко.
За яким принципом працює російська артилерія: дивіться відео
Ситуація на фронт: останні новини
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