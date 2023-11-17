Украина продолжает оказывать сопротивление российской оккупации и освобождать свои территории. В настоящее время Вооруженным силам удалось деоккупировать 963 населенных пункта, которые ранее захватил враг, заявила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
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Норвегия поможет обеспечить эти территории
По словам Верещук, норвежская сторона пообещала предоставить туда ремонтные комплекты для восстановления жилья, генераторы, оборудование для обогрева, зарядные станции, павербанки и компьютерную технику для обучения детей онлайн.
А также обустроить пункты обогрева и обеспечить эти территории терминалами спутникового интернета Starlink,
– добавила Верещук.
Кроме того, людям из освобожденных населенных пунктов и эвакуированным планируется выплата разовой денежной помощи.
Силы обороны отвоевали 50% территорий
- Украинские защитники отвоевали уже почти 50% оккупированных россиянами территорий. В то же время войско врага увеличилось втрое, поэтому поддержка союзников важна, как никогда. Об этом рассказал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в Вашингтоне. В ходе встречи обсуждали ситуацию на поле боя.
- Именно поэтому, по словам Ермака, Украина нуждается в сохранении международной поддержки.
- Он также выразил благодарность руководству США, Великобритании, Германии и Франции за неизменную поддержку нашего государства в противостоянии агрессии России.