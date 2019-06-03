08:07
3 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 НОВОСТИ ХАРЬКОВА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Медведев думает только о вине. Россия победила время
      Вєсті Кремля
      17:35, 1 июня
      Вести.UA. Жир: Зеленский и Аваков шутят над Саакашвили. Прощание Ляшко с Мосийчуком
      Вєсті.UA
      18:43, 1 июня
      Деньги дороже экологии: какие коррупционные схемы годами работают в Минприроды
      ЦРУ
      09:00, 31 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как боролись в Союзе с расхитителями соцсобственности
      Згадати все
      23:56, 31 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 НОВОСТИ ХАРЬКОВА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Враг получил отпор: на Донбассе ликвидировали боевика

      31 Читати новину українською
      За сутки боевики обстреляли украинских воинов 5 раз
      За сутки боевики обстреляли украинских воинов 5 раз / day.kyiv.ua

      На протяжении прошедших суток оккупанты 5 раз обстреляли украинские позиции. Из них трижды – с применением запрещенных минскими соглашениями минометов.

      Потерь среди украинских воинов нет, однако ликвидировали одного боевика, об этом сообщает в сводке пресс-центр Объединенных сил на своей странице в Facebook.

      Читайте также: Боевики обстреляли дома мирных жителей Веселого в Донецкой области: есть раненые

      Враг также стрелял из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

      Да, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики трижды били по украинским позициям вблизи Марьинки и Песков. Оккупанты также стреляли вблизи Гнутово из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции обстреляли дважды: возле Новгородского и Майорска.

      blog_ava
      Гороскоп на 3 июня для всех знаков зодиака
      сегодня
      537
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Корупціонери аплодують стоячи: що відбувається в Окружному адмінсуді
      29 мая , 00:01 Корупціонери аплодують стоячи: що відбувається в Окружному адмінсуді
      Роман Маселко 193
      Это будет почти революция, – Фесенко о новом парламенте, составе "Слуги народа" и Коломойском
      28 мая , 20:03 Это будет почти революция, – Фесенко о новом парламенте, составе "Слуги народа" и Коломойском
      Інна Жолобович 1179
      Саакашвили и гражданство: чего ждать от возвращения экстравагантного грузина
      28 мая , 18:33 Саакашвили и гражданство: чего ждать от возвращения экстравагантного грузина
      Євгенія Мазур 668
      Гучне повернення Портнова: все, що треба знати про юриста Тимошенко та Януковича
      28 мая , 18:30 Гучне повернення Портнова: все, що треба знати про юриста Тимошенко та Януковича
      Віталій Дейнега 251
      Саакашвили вернули украинское гражданство: реакция соцсетей
      28 мая , 17:59 Саакашвили вернули украинское гражданство: реакция соцсетей
      820
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук