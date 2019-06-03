Враг получил отпор: на Донбассе ликвидировали боевика

На протяжении прошедших суток оккупанты 5 раз обстреляли украинские позиции. Из них трижды – с применением запрещенных минскими соглашениями минометов.

Потерь среди украинских воинов нет, однако ликвидировали одного боевика, об этом сообщает в сводке пресс-центр Объединенных сил на своей странице в Facebook.

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Враг также стрелял из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Да, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики трижды били по украинским позициям вблизи Марьинки и Песков. Оккупанты также стреляли вблизи Гнутово из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции обстреляли дважды: возле Новгородского и Майорска.