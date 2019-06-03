Ворог отримав відсіч: на Донбасі ліквідували бойовика

Впродовж минулої доби окупанти 5 разів обстріляли українські позиції. З них тричі – із застосуванням заборонених мінськими угодами мінометів.

Втрат серед українських воїнів немає, однак ліквідували одного бойовика, про це повідомляє у зведенні прес-центр Об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

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Ворог також стріляв із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики тричі гатили по українських позиціях поблизу Мар'їнки та Пісків. Окупанти також стріляли поблизу Гнутового з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" українські позиції обстріляли двічі: біля Новгородського та Майорська.