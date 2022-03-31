Об этом заявил заместитель начальника штаба командования Сухопутных войск ВСУ, бригадный генерал Александр Грузевич на брифинге, передает 24 канал.

Важно Мы поняли, насколько мощная группировка находилась возле Киева, – глава Киевской ОВА

У оккупантов проблемы на Киевском направлении

Вооруженные силы Украины почти полностью перекрыли логистическое снабжение для врага: на трех направлениях его практически нет, остался лишь один свободный путь. Украинские военные сейчас пытаются его перекрыть.

Солдат в окопе, у которого нечего есть, нечего пить, нет боеприпасов, нет логистики, за неделю превращается не в такого храброго воина. Мы это знаем и над этим работаем, – подчеркнул Грузевич.

Впрочем, не стоит расслабляться. Враг до сих пор может нанести ущерб: группировка вблизи Киева еще "немаленькая", есть риск ракетных ударов. ПВО успешно работает, но иногда оккупанты достигают своих целей.

Господин Грузевич также подчеркнул – враг не доберется до Киева.

Врага в Киеве не будет, по крайней мере живого, можно не переживать, – отметил бригадный генерал.

Добавим, по словам главы Киевской ОВА Александра Павлюка, многие вражеские группировки, которые расположены в Киевской области, потеряли свою боеспособность. В некоторых подразделениях оккупантов осталось до 20 – 30% личного состава. Несмотря на это, вражеских войск в регионе до сих пор много.

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