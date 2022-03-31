Про це заявив заступник начальника штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, бригадний генерал Олександр Грузевич на брифінгу, передає 24 канал.

Важливо Ми зрозуміли, наскільки потужне угруповання перебувало біля Києва, – голова Київської ОВА

В окупантів проблеми на Київському напрямку

Збройні Сили України майже повністю перекрили логістичне постачання для ворога: на трьох напрямках його практично немає, залишився лише один вільний шлях. Українські військові зараз намагаються його перекрити.

Солдат в окопі, у якого немає що їсти, немає що пити, немає боєприпасів, немає логістики, за тиждень перетворюється не на такого хороброго вояка. Ми це знаємо і над цим працюємо, – наголосив Грузевич.

Утім, не варто розслаблятися. Ворог досі може завдати шкоди: угруповання поблизу Києва ще "немаленьке", є ризик ракетних ударів. ППО успішно працює, але інколи окупанти досягають своїх цілей.

Пан Грузевич також підкреслив – ворог не добереться до Києва.

Ворога в Києві не буде, принаймні живого, можна не переживати, – зазначив бригадний генерал.

Додамо, за словами голови Київської ОВА Олександра Павлюка, багато ворожих угруповань, які розташовані на Київщині, втратили свою боєздатність. В деяких підрозділах окупантів залишилося до 20 – 30% особового складу. Попри це, ворожих військ в регіоні досі багато.

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