Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины от 10 марта.

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Однако для идентификации принадлежности к Вооруженным силам России желтая лента также крепится на ногу.

Генштаб Вооруженных сил призывает быть бдительными. Только наша внимательность не даст врагу шансов.

Как оккупанты пренебрегают нормами международного гуманитарного права

Напомним, что российские войска активно нарушают женевские конвенции и пренебрегают договорами, которые закрепляют в международном праве нормы о гуманном отношении во время войны.

Ранее Минобороны Украины сообщило, что оккупанты начали цеплять на свою технику украинскую символику и зарисовывать свои знаки распознавания. К тому же россияне вывешивают белый флаг на своей технике якобы для того, чтобы сдаться. Однако после приближения к украинским позициям, – открывают огонь на поражение, что является очередным подлым нарушением норм международного гуманитарного права.

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