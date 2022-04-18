Минобороны сообщает, что в настоящее время войска России покинули зону ЧАЭС. И все же ушли не без "подарков". Что имеется в виду, показали в видео.

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Что пережила станция за время оккупации

На ЧАЭС были обстрелы, обесточивание и даже вторая угроза повторения ядерной катастрофы в 1986 году.

Российские оккупанты превратили станцию ​​в военную базу, свезли туда тонны реактивных снарядов. Таким образом, поставили под удар ядерную безопасность Европы и всего мира.

Российские войска почти месяц удерживали персонал АЭС в заложниках. Рыли окопы в наиболее загрязненном радиацией Рыжем лесу.