Среди прочего, захватчики похитили радиоактивные предметы, которые изымались после катастрофы на ЧАЭС, сообщает 24 канал.

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Российские солдаты возят с собой радиоактивные предметы

Он рассказал, что оккупанты не просто получили большие дозы облучения, но и увезли радиоактивные предметы домой.

Многие вещи они вывезли, в частности, они обокрали полицейский участок прямо на территории Чернобыля. Там были радиоактивные предметы, которые изымались у граждан,

– рассказал Монастырский в эфире единственного телемарафона.

Пока солдаты находятся в Беларуси, а награбленные вещи направляются в сторону России.

Не позавидуешь тем матерям и женам, которые получат такие "подарки",

– добавил Монастырский.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что российские военные разграбили станцию и административные помещения Чернобыля. Он напомнил, что металл легко подвергается облучению и переносит радиацию.

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