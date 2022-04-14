Серед іншого, загарбники викрали радіоактивні предмети, які вилучалися після катастрофи на ЧАЕС, повідомляє 24 канал.

Читайте також Росіяни або взагалі не розуміють, що таке радіація, або робили все це навмисно, – експертка

Російські солдати возять із собою радіоактивні предмети

Він розповів, що окупанти не просто отримали великі дози опромінення, але й повезли радіоактивні предмети додому.

Багато речей вони вивезли, зокрема, вони обікрали поліцейську дільницю прямо на території Чорнобиля. Там були радіоактивні предмети, які вилучалися у громадян,

– розповів Монастирський в ефірі єдиного телемарафону.

Наразі солдати перебувають в Білорусі, а награбовані речі прямують в сторону Росії.

Не позаздриш тим матерям і дружинам, які отримають такі "подарунки",

– додав Монастирський.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що російські військові розграбували станцію та адміністративні приміщення Чорнобиля. Він нагадав, що метал легко піддається опроміненню і переносить радіацію.

До речі – у Чорнобилі зафіксували аномально високі показники після окупантів: чим це загрожує