Міноборони повідомляє, що наразі війська Росії покинули зону ЧАЕС. Та все ж пішли не без "подарунків". Що мають на увазі показали в відео.

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Що пережила станція за час окупації

На ЧАЕС були обстріли, знеструмлення і навіть друга загроза повторення ядерної катастрофи 1986 року.

Російські окупанти перетворили станцію на військову базу, звезли туди тонни реактивних снарядів. Таким чином поставили під удар ядерну безпеку Європи і усього світу.

Російські війська майже місяць тримали персонал АЕС у заручниках. Рили окопи в найбільш забрудненому радіацією Рудому лісі.

ЧАЕС після відступу російських загарбників: дивіться відео