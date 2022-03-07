В настоящее время захватчикам удалось возобновить движение поездов по Антоновскому железнодорожному мосту через реку Днепр. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Кроме того, продолжается продвижение подразделений противника в северо-восточном направлении вдоль реки Ингул. БТГр форсировала реку и заняла Кашперо-Николаевку.

Сводка Генштаба ВСУ

В Генштабе отметили, что вооруженные силы Украины противостоят врагу на Южном, Восточном и Северном направлениях.

В ходе боевых действий удалось освободить город Чугуев в Харьковской области.

Захватчики понесли значительные потери – как в личном составе, так и в технике.

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