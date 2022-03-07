Наразі загарбникам вдалося відновити рух потягів по Антонівському залізничному мосту через річку Дніпро. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Читайте також Угруповання ворога перейшло до накопичення ресурсів для штурму Києва, – Генштаб
Окрім цього, триває просування підрозділів противника у північно-східному напрямку вздовж ріки Інгул. БТГр форсувала річку та зайняла Кашперо-Миколаївку.
Зведення Генштабу ЗСУ
У Генштабі зазначили, що Збройні сили України протистоять ворогу на Південному, Східному та Північному напрямках.
- Під час бойових дій вдалося звільнити місто Чугуїв у Харківській області.
- Загарбники зазнали значних втрат – як в особовому складі, так і у техніці.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!