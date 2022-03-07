Наразі загарбникам вдалося відновити рух потягів по Антонівському залізничному мосту через річку Дніпро. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Окрім цього, триває просування підрозділів противника у північно-східному напрямку вздовж ріки Інгул. БТГр форсувала річку та зайняла Кашперо-Миколаївку.

Зведення Генштабу ЗСУ

У Генштабі зазначили, що Збройні сили України протистоять ворогу на Південному, Східному та Північному напрямках.

Під час бойових дій вдалося звільнити місто Чугуїв у Харківській області.

Загарбники зазнали значних втрат – як в особовому складі, так і у техніці.

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