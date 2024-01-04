Какая ситуация в дипломатии, в вопросе помощи Украине и на фронте читайте в тексте 24 Канала.
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Кулеба: в Украины нет "плана Б", если Запад не даст оружия
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что у Украины нет "плана Б" на случай, если Запад не будет предоставлять оружие.
Министр заверил, что Украина всегда будет бороться с имеющимися у нее ресурсами. И как правильно сказал генсек НАТО, то, что дается Украине, не благотворительность. Это инвестиция в защиту НАТО, а также в защиту процветания американского народа.
Россия атаковала "Шахедами"
Россия ночью против 4 января атаковала Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Опасность была объявлена для Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской, Одесской, Николаевской, Херсонской областей. Также тревоги прозвучали в Кировоградской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской областях.
Легендарный командир морпехов Сергей "Волина" Волынский отреагировал на обмен военнопленными. Он отметил, что они понесли многие потери, но не потеряли силы духа. Их возвращение он назвал символом непобедимости духа нашей нации.