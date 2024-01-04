Какая ситуация в дипломатии, в вопросе помощи Украине и на фронте читайте в тексте 24 Канала.

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02:12, 4 января Кулеба: в Украины нет "плана Б", если Запад не даст оружия Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что у Украины нет "плана Б" на случай, если Запад не будет предоставлять оружие. Министр заверил, что Украина всегда будет бороться с имеющимися у нее ресурсами. И как правильно сказал генсек НАТО, то, что дается Украине, не благотворительность. Это инвестиция в защиту НАТО, а также в защиту процветания американского народа.

01:47, 4 января Россия атаковала "Шахедами" Россия ночью против 4 января атаковала Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Опасность была объявлена для Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской, Одесской, Николаевской, Херсонской областей. Также тревоги прозвучали в Кировоградской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской областях.