02:12, 4 січня

Глава українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна не має "плану Б" на випадок, якщо Захід не надаватиме зброю.

Міністр запевнив, що Україна завжди буде боротися з наявними у неї ресурсами. І як правильно сказав генсек НАТО, те, що дається Україні, не є благодійністю. Це інвестиція в захист НАТО, а також у захист процвітання американського народу,