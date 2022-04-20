Никакой "операции по освобождению", как это называют россияне, нет. Об этом Вадим Бойченко заявил в эфире национального телемарафона, сообщает 24 канал.

К теме Россияне в Мариуполе "открыли школу" и свезли детей со всего города

Вражеская авиация разрушает жилые дома, предприятия. Она работает как на работе – каждые пол часа сбрасывают вражеские бомбы, которые разрушают все,

– сказал Бойченко.

Он подчеркнул, что все жители Мариуполя находятся под угрозой этих разрушений. Оккупанты уничтожают все, а мирных жителей убивают методично.

Это может вас заинтересовать – можно ли деблокировать Мариуполь военным путем: видео