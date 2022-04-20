Ніякої "операції з визволення", як це називають росіяни, немає. Про це Вадим Бойченко заявив в ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 канал.

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Ворожа авіація руйнує житлові будинки, підприємства. Вона працює як на роботі – кожні пів години скидають ворожі бомби, які руйнують все,

– сказав Бойченко.

Він наголосив, що усі мешканці Маріуполя є під загрозою цих руйнувань. Окупанти знищують все, а мирних мешканців вбивають методично.

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