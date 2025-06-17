О пусках "Калибров" стало известно примерно в 1:40 ночи. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мониторинговые ресурсы, в частности канал Tracking.

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Россия запустила "Калибры" Украине

Предварительно, ракеты должны подлететь к Украине в районе 2 часов ночи. Некоторые мониторинговые ресурсы пишут, что по состоянию на 1:55 уже начинали заходить в воздушное пространство.

Добавим, что после полуночи мониторинговые ресурсы написали о выходе в акваторию Черного моря по меньшей мере двух фрегатов "Адмирал Макаров/Эссен". Их общий залп – до 16 крылатых ракет типа "Калибр".

Заметим, что информация о пусках "Калибров" является предварительной. Официального подтверждения ей ни со стороны Воздушных сил, ни со стороны ВМС пока нет.

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Ранее была информация, что Россия подняла в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160. Они могут нести ракеты Х-101/X-555. Предварительно, из них также состоялись пуски. В воздушное пространство ракеты должны зайти тоже в районе 2 ночи.