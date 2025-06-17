Про пуски "Калібрів" стало відомим приблизно о 1:40 ночі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на моніторингові ресурси, зокрема канал Tracking.

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Росія запустила "Калібри" Україні

Попередньо, ракети мають підлетіти до України в районі 2 години ночі. Деякі моніторингові ресурси пишуть, що станом на 1:55 вже починали заходити в повітряний простір.

Додамо, що після опівночі моніторингові ресурси написали про вихід в акваторію Чорного моря щонайменше двох фрегатів "Адмірал Макаров/Ессен". Їхній загальний залп – до 16 крилатих ракет типу "Калібр".

Зауважимо, що інформація про пуски "Калібрів" є попередньою. Офіційного підтвердження їй ані з боку Повітряних сил, ані з боку ВМС наразі немає.

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Раніше була інформація, що Росія підняла в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС і Ту-160. Вони можуть нести ракети Х-101/X-555. Попередньо, з них також відбулися пуски. У повітряний простір ракети мають зайти теж у районі 2 ночі.