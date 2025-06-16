Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на моніторингові канали. Зауважимо, що такі бомбардувальники здатні нести крилаті ракети типу Х-101/Х-555,

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Звідки злетіли бомбардувальники та коли можлива ракетна атака

Близько 23:18 моніторингові канали повідомили про те, що відбувся виліт групи стратегічних бомбардувальників Ту-95 з аеродрому "Оленья".

Якщо виліт бойовий, очікується, що пуски ракет відбудуться приблизно о 2:00 – 3:00 ночі. У повітряному просторі України вони опиняться близько 3:00 – 4:00 ночі.

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