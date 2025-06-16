Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне Черкаси.

Зверніть увагу Росія вкотре запустила "Шахеди": в яких регіонах України загроза ворожого удару

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Вибухи на Черкащині 16.06.2025

Близько 20:30 иу Черкаському й Золотоніському районах оголосили повітряну тривогу. Про це повідомив голова ОВА Ігор Табурець.

О 20:44 Повітряні сили попередили, що російські безпілотники на Полтавщині курсом на Харківщину й Черкащину.

Уже о 21:02 журналісти написали, що біля Черкас і на околицях міста працює ППО.

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Важливо! Станом на 21:18 повітряна тривога триває. Тож у жодному разі не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.