Про це пише 24 Канал з посиланням на Івана Федорова, очільника Запорізької ОВА.

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Вибухи на Запоріжжі

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Близько о пів на 9 годину вечора була оголошена повітряна тривога у громадах Запорізької області.

Тоді ж Федоров інформував про загрозу ударних безпілотників по регіону.

Зазначимо, що о 20:25 в Повітряних силах попереджали про групу ворожих БпЛА на межі Запорізької та Донецької областей у північно-західному напрямку.

Працює наша ППО,

– повідомив Федоров о 20:43.

Зауважимо, що тоді ж в ПС інформували про рух БпЛА на Запоріжжі курсом на Дніпропетровську область.

Станом на 20:57 в регіоні, а також в низці інших областей України зберігається загроза атаки російськими дронами.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.