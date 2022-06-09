Наиболее актуальную информацию о ситуации на фронте обнародовали в Генштабе ВСУ. Происходящее на основных направлениях читайте дальше.
800 погибших и почти 400 раненых: ВСУ фактически уничтожили бригаду россиян
Ситуация в главных направлениях
Волынское и Полесское направление
На Волынском и Полесском направлениях враг не проводил активных боевых действий. Вооруженные силы республики Беларусь продолжают отрабатывать задачи борьбы с диверсионно-разведывательными группами условного противника.
Северское направление
Россияне усиленно охраняют участки украинско-российской границы. Они обстреливали из минометов гражданскую инфраструктуру в приграничных районах Черниговщины и Сумщины.
Харьковское направление
Враг проводит инженерно-фортификационное оборудование позиций, а также проходит происки. Чтобы сковать наши силы обороны – обстреливают из артиллерии наши подразделения.
Кроме того, российские войска обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе Старого Салтова, Русских и Черкасских Чишек, Коробочкино, Асеевки, Чепиля и Уды.
Украинские порты можно разминировать месяцами, – ООН
Славянское направление
На Славянском направлении захватчики имеют целью подготовиться к наступлению в направлении Славянского и Барвенкового. Они обстреливали гражданскую инфраструктуру вблизи Дибровного, Камышевахи и Курульки.
Еще об основных направлениях на Донбассе:
- Донецкий: враг нанес ракетный удар по Краматорску, применял артиллерию по всей линии столкновения.
- Лиманский: не было активных действий. Обстрелы Татьяновки, Пришиба и Серебрянки.
- Северодонецкий: враг обстреливал наши подразделения по РСЗО, минометам и артиллерии. Под огонь попали Северодонецк, Лисичанск, Приволье, Устиновка, Горное и Екатериновка. После авиаудара неудачным для врага был штурм Тошкивки. Также россияне понесли потери и отошли возле Катериновки.
- Бахмутский: враг обстреливал украинские подразделения по ствольной и реактивной артиллерии. Противник ведет штурм у Роты, Николаевки и Камышевахи.
Ситуация на Донбассе/ Скриншот из Liveuamap
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях не было активных боевых действий. Россияне обстреливали украинские позиции по артиллерии и минометам.
Южнобужское направление
Здесь враг применил артиллерию разных калибров против ряда населенных пунктов. Также русские войска готовятся к форсированию аква преград и для этого проводят воздушную разведку.
Ситуация на Юге Украины / Скриншот из Liveuamap
Карта боевых действий / Скриншот из Liveuamap
Успехи ВСУ за предыдущие сутки:
- На Донецком и Луганском направлениях наши защитники отразили 7 атак врага.
- Они уничтожили 3 танка, 2 боевых бронированных машин и 4 единицы автомобильной техники противника.
- Подразделения ПВО сбили 6 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".