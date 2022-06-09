Найбільш актуальну інформацію про ситуацію на фронті оприлюднили в Генштабі ЗСУ. Те, що відбувається на основних напрямках, читайте далі.

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Ситуація на головних напрямках

Волинський та Поліський напрям

На Волинському та Поліському напрямках ворог не проводив активних бойових дій. Збройні сили республіки Білорусь продовжують відпрацьовувати завдання боротьби з диверсійно-розвідувальними групами умовного противника.

Сіверський напрям

Росіяни посилено охороняють ділянки українсько-російського кордону. Вони обстрілювали з мінометів цивільну інфраструктуру в прикордонних районах Чернігівщини та Сумщини.

Харківський напрям

Ворог проводить інженерно-фортифікаційне обладнання позицій, а також мінує підступи. Аби скувати наші сили оборони – обстрілює з артилерії наші підрозділи.

Окрім того, російські війська обстріляли цивільну інфраструктуру в районі Старого Салтова, Руських та Черкаських Чишок, Коробочкіного, Асіївки, Чепіля та Уди.

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Слов'янський напрям

На Слов'янському напрямку загарбники мають на меті підготуватись до наступу в напрямку Слов'янського та Барвінкового. Вони обстрілювали цивільну інфраструктуру поблизу Дібровного, Комишувахи та Курульки.

Зверніть увагу! Після вогневого ураження окупанти проводять наступ біля Богородичного та Довгенького, тривають бойові дії.

Ще про основні напрямки на Донбасі:

Донецький: ворог завдав ракетного удару по Краматорську, застосовував артилерію по всій лінії зіткнення.

ворог завдав ракетного удару по Краматорську, застосовував артилерію по всій лінії зіткнення. Лиманський: не було активних дій.Обстріли Тетянівки, Пришиба та Серебрянки.

не було активних дій.Обстріли Тетянівки, Пришиба та Серебрянки. Сєвєродонецький: ворог обстрілював наші підрозділи з РСЗВ, мінометів та артилерії. Під вогонь потрапили Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Привілля, Устинівка, Гірське та Катеринівка. Після авіаудару невдалим для ворога був штурм Тошківки. Також росіяни зазнали втрат і відійшли біля Катеринівки.

ворог обстрілював наші підрозділи з РСЗВ, мінометів та артилерії. Під вогонь потрапили Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Привілля, Устинівка, Гірське та Катеринівка. Після авіаудару невдалим для ворога був штурм Тошківки. Також росіяни зазнали втрат і відійшли біля Катеринівки. Бахмутський: ворог обстрілював українські підрозділи зі ствольної та реактивної артилерії. Противник веде штурм біля Роти, Миколаївки та Комишувахи.

Ситуація на Донбасі/ Скриншот з Liveuamap

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках не було активних бойових дій. Росіяни обстрілювали українські позиції із артилерії та мінометів.

Південнобузький напрям

Тут ворог застосував артилерію різних калібрів проти низки населених пунктів. Також російські війська готуються до форсування водних перешкод і для цього проводять повітряну розвідку.

Ситуація на Півдні України / Скриншот з Liveuamap

Важливо! На цьому напрямі додатково росіяни розгорнули підрозділи ствольної та реактивної артилерії, а також ракетний комплекс "Точка-У".

Карта бойових дій / Скриншот з Liveuamap

Успіхи ЗСУ за попередню добу:

На Донецькому та Луганському напрямках наші оборонці відбили 7 атак ворога.

Вони знищили 3 танки, 2 бойові броньовані машини та 4 одиниці автомобільної техніки противника.

Підрозділи ППО збили 6 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".

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