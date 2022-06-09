Росія каже, що готова пропускати судна, якщо Україна замінує порти, але ж агресору вірити не можна. Водночас в Організації Об'єднаних Націй припускають, що на їх розмінування можуть піти цілі місяці.
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Навіть якщо порти захочуть відкритися завтра, знадобиться деякий час, перш ніж кораблі зможуть зайти або вийти. На повне знешкодження морських мін у портових районах піде кілька місяців,
– розповів спеціальний радник з морської безпеки Міжнародної морської організації ООН Пітер Адамс.
Росія ж у звичному дусі заперечує свою відповідальність за те, що це вона винна у блокаді. Звинувачує Україну в тому, що та замінувала порти, що просто є захистом від нападів Росії.
Блокада українських портів
- Українським ВМС вдалося відкинути російських окупантів від українських берегів та зробити неможливою висадку ворожого десанту. Та акваторія Чорного моря продовжує перебувати під контролем окупантів, чим вони створюють продовольчу кризу в світі. Україна каже, що зараз блокаду цивільного судноплавства у Чорному морі здійснюють орієнтовно 30 російських кораблів та підводних човнів.
- Туреччина докладає великі зусилля, щоб вирішити цю проблему. Навіть хочуть організувати переговори за участі України, Росії, Туреччини та ООН. Зустріч міністрів закордонних справ Росії та Туреччини з цього приводу вже відбулась. Україна докладає всіх зусиль, аби розблокувати порти та запобігти світовій продовольчій кризі. Але результатів домовленостей поки нема.
- Тим часом Росія краде українське зерно та інше продовольство з територій, які тимчасово окупувала. Їх вивозять фурами в окупований Крим. Звідти вантажать на кораблі і намагаються продати іншим країнам, серед яких була й Туреччина. Російські війська при цьому нахабно знищили другий за величиною зерновий термінал в Україні. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявляв, що наразі світ має сприяти Україні у таких важливих кроках. Мовиться про військові конвої для танкерів, щоб безпечно вивезти зерно з портів.
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